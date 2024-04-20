İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki baskını üçüncü günde sürdürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını üçüncü gününde sürdürüyor.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 17:37
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki baskını üçüncü günde sürdürüyor
Abone Ol google-news

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Nur Şems Mülteci Kampı'na takviye birlikler gönderdi.

Tulkerim Mülteci Kamp Hizmetleri Komitesi Başkanı Faysal Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada kampın "boğucu ve sıkı bir kuşatmaya" alındığını, bölgeye askeri araçlar ve buldozerlerle sürekli takviye birlikler geldiğini söyledi.

Selame, kampa baskın düzenleyen İsrail askerlerinin evleri ve altyapıyı buldozerle yıktığını, kamptaki sivilleri alıkoyduğunu belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da sağlık ekiplerinin kampa düzenlenen baskında gerçek mermilerle yaralanan Filistinlileri hastanelerde kısıtlı imkanlarla tedavi etmeye çalıştığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellediği, yaralılara ulaşmaya çalışan bir sağlık görevlisini bacağından yaraladığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından Hamas ve İslami Cihad tarafından yapılan ortak açıklamada, Filistin halkına İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilere tüm yolları kullanarak karşı koyma ve onlarla çatışma çağrısında bulunuldu.

İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun, Tulkerim ile Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda iki günde 7 Filistinli hayatını kaybetmişti.


israil ordusu haberleri batı şeria haberleri Baskın haberleri

İlgili Haberler

ABD'den İsrail ve Ukrayna' ya yardım: 95 milyar dolarlık paket oylanacak

ABD'den İsrail ve Ukrayna' ya yardım: 95 milyar dolarlık paket oylanacak
İsrail'e meydan okudu: Tüm ekonomik limanlarını hedef alabiliriz

İsrail'e meydan okudu: Tüm ekonomik limanlarını hedef alabiliriz
İsrail ordusuna siber saldırı: 'Yüz binlerce belge ele geçirildi...'

İsrail ordusuna siber saldırı: 'Yüz binlerce belge ele geçirildi...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP zenginleri durmuyor... Istakoz krizi sonrası şimdi de 'Rolex' kazası: Önce paylaştı, sonra sildi!

AKP zenginleri durmuyor... Istakoz krizi sonrası şimdi de 'Rolex' kazası: Önce paylaştı, sonra sildi!
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı

Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı!

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Türkiye nüfusunun en popüler bebek isimleri belli oldu

Türkiye nüfusunun en popüler bebek isimleri belli oldu
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu