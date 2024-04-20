ABD'den İsrail ve Ukrayna' ya yardım: 95 milyar dolarlık paket oylanacak

Yayınlanma: 20.04.2024 - 16:27

Güncelleme: 20.04.2024 - 16:28

Demokratların çoğunlukta olduğu Senato iki aydan uzun bir süre önce benzer bir tasarıyı kabul etmişti. O zamandan bu yana Demokrat Başkan Joe Biden ve Senato Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell'ın da aralarında bulunduğu liderler, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a oylamayı planlaması için baskı yapıyordu.

Johnson bu hafta, 218-213'lük dar çoğunluğu içindeki sertlik yanlısı üyelerin ihraç tehditlerini göz ardı etmeye karar verdi. Johnson, iki yıldır devam eden Rus işgaline karşı savunmasını sürdüren Ukrayna için yaklaşık 60.84 milyar dolar ayıran paketin oylamasına devam ediyor.

Paket, İsrail için fon, Tayvan ve Hint-Pasifik müttefikleri için güvenlik yardımı ve yaptırımlar içeren önlemler de sağlayan dört tasarıyı kapsayan alışılmadık derecede geniş. Ayrıca Çin'e ait sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanmasını ve el konulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya transfer edilmesini öneriyor.

"YASANIN KABUL EDİLMESİ ABD'NİN GÜCÜNÜ GÖSTERECEK"

Beyaz Saray Cuma günü yaptığı açıklamada Kongre'nin atacağı adımların küresel etkilerini vurgulayarak, "Bu yasanın kabul edilmesi çok önemli bir dönemde Amerikan liderliğinin gücüne dair güçlü bir mesaj verecektir" dedi. Yönetim, Başkan Biden'ın yasayı imzalayabilmesi için hızlı bir şekilde kabul edilmesi çağrısında bulunuyor.

Tasarı Cuma günü iki partili Temsilciler Meclisi çoğunluğunun 316-94 oyuyla kabul edildi. Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, senatörlere tasarının kabul edilmesi beklentisiyle hafta sonu oturumuna hazırlanmalarını tavsiye etti.

YARDIM MALİ KRİZE YOL AÇABİLİR

Ancak bazı Cumhuriyetçiler, şu anda 34 trilyon doları aşan ABD borcunun artmasından duydukları endişeyi dile getirmeye ve Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılmasına karşı çıkmaya devam ediyor. Bu üyeler, selefi Kevin McCarthy'nin parti içindeki sertlik yanlıları tarafından görevden alınmasının ardından Ekim ayında göreve gelen Johnson'ı görevden almakla tehdit etti.

Temsilciler Meclisi Özgürlük Grubu Başkanı Temsilci Bob Good Cuma günü yaptığı açıklamada tasarıları eleştirerek daha büyük bir mali krize yol açabileceğini ve "son Amerika politikaları" olarak adlandırdığı politikaları yansıttığını iddia etti.

Bu itirazlara rağmen, partide önemli bir etkisi olan eski Başkan Donald Trump bu ayın başlarında Johnson'ı destekledi. Trump kısa süre önce yaptığı bir açıklamada Ukrayna'nın hayatta kalmasının ABD çıkarları açısından önemini vurgulamıştı.

Tasarılar, ABD askeri stoklarının ve tesislerinin yenilenmesi için 23 milyar dolar, insani yardım için 9.1 milyar dolar da dahil olmak üzere İsrail için 26 milyar dolar ve Hint-Pasifik bölgesi için 8.12 milyar dolar sağlayarak çeşitli çatışmaları ve ihtiyaçları ele almayı amaçlıyor.