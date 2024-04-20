İsrail'e meydan okudu: Tüm ekonomik limanlarını hedef alabiliriz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in İran'ın İsfahan kentine düzenlediği öne sürülen dünkü saldırıda kullanılan insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin "çocuk oyuncaklarına benziyor" ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 14:23
İsrail'e meydan okudu: Tüm ekonomik limanlarını hedef alabiliriz
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılmak üzere gittiği New York'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a düzenlediği iddia edilen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdullahiyan, "İsfahan'da kullanılan silahlar, insansız hava araçlarına değil, çocuklarımızın oynadığı oyuncaklara benziyordu" dedi.

İsrail'in yeni bir maceraya atılmadığı müddetçe İran'ın tepki göstermeyeceğini dile getiren Abdullahiyan, "İsrail büyük ve kayda değer bir saldırı yapmadığı sürece İran'ın karşılık verme planı yok" diye konuştu.

İsrail'in İran'a saldırması durumunda, çok daha şiddetli bir yanıt alacağını vurgulayan Abdullahiyan, "İsrail ciddi bir saldırıda bulunur ve bu bizim için kanıtlanırsa, cevabımız hızlı ve pişman olacakları şekilde üst seviyede olacaktır. Hayfa ve Tel Aviv'i vurabiliriz. İsrail'in tüm ekonomik limanlarını da hedef alabiliriz" ifadesini kullandı.

İran basını, 19 Nisan sabahı İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İran’ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası, seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazmıştı.

İsfahan'daki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırı düzenlediğini yazmıştı.


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