İsrail ordusuna siber saldırı: 'Yüz binlerce belge ele geçirildi...'

Yayınlanma: 20.04.2024 - 11:27

Güncelleme: 20.04.2024 - 11:27

Uluslarararası hacker grubu Anonymous, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) başarılı bir siber saldırı gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 250 bin askeri belgeyi ele geçirdiğini duyurdu.

Anonymous, PDF'ler, Word dosyaları, PowerPoint sunumları ve daha fazlası dahil olmak üzere 233 binden fazla belgeyi içeren 20 gigabaytlık veri denetimine erişim sağladığını ileri sürdü.

Anonymous ayrıca, IDF personelini gösteren PowerPoint sunumlarından ve Genelkurmay Başkanlığı logolarını taşıyan slaytlardan alıntılar içeren kısa kesitler de yayınladı.

Jerusalem Post'un haberine göre videodaki belgelerin gerçekliği doğrulanmadı.

"CİDDİ BİR RİSK YOK"

İsrail Savunma Kuvvetleri güvenlik uzmanlarının değerlendirmelerine göre, IDF dosyalarının gerçek bir ihlali olasılığı çok düşük ve bu da bilgisayar korsanlarının olası bir "psikolojik savaş" taktiği kullandığını gösteriyor.

İsrailli bir askeri, "IDF'nin bilgisayar sistemleri iyi korunuyor ve çeşitli düzeylerde sınıflandırılmış durumda. Eğer bir ihlal gerçekleşmişse, erişimin doğrudan IDF bilgisayarlarına uzanması pek olası değildir. Bunun yerine dosyalar sivil bilgisayarlardan alınmış olabilir ve bu da potansiyel olarak yönetmelikleri ihlal eder" dedi.