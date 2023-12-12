İsrail ordusu Gazze'de hastane bastı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:40

Güncelleme: 12.12.2023 - 13:40

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin birkaç gündür kuşatıp bombaladığı Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlediğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin baskın sırasında "hastane yönetimi ve sağlık personelinden, hastane güvenlik personelinin silahlarını teslim etmelerini istediğini" söyledi.

Kudra, "Bu, hastaneye yapılan baskını suç teşkil eden davranışlarla ve yeni bir yalan uydurarak meşrulaştırmak istedikleri anlamına geliyor. Bunun sağlık personeline ve hastaneye karşı bir bahane olarak kullanılmasından korkuyoruz" dedi.

İsrail güçlerinin sağlık personeli de dâhil olmak üzere erkekleri hastane avlusunda topladığını söyleyen Kudra, hastane avlusunda toplanan kişilerin tutuklanabileceğinden endişe ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunan Kudra, "Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ni hastanedekilerin hayatlarını kurtarmak için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadesinde bulundu.

Kudra ayrıca, bu konuda daha fazla bilgiyi mümkün olan en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.