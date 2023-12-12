İsrail ordusu Gazze'de hastane bastı
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, İsrail güçlerinin Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlediğini açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin birkaç gündür kuşatıp bombaladığı Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlediğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin baskın sırasında "hastane yönetimi ve sağlık personelinden, hastane güvenlik personelinin silahlarını teslim etmelerini istediğini" söyledi.
Kudra, "Bu, hastaneye yapılan baskını suç teşkil eden davranışlarla ve yeni bir yalan uydurarak meşrulaştırmak istedikleri anlamına geliyor. Bunun sağlık personeline ve hastaneye karşı bir bahane olarak kullanılmasından korkuyoruz" dedi.
İsrail güçlerinin sağlık personeli de dâhil olmak üzere erkekleri hastane avlusunda topladığını söyleyen Kudra, hastane avlusunda toplanan kişilerin tutuklanabileceğinden endişe ettiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunan Kudra, "Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ni hastanedekilerin hayatlarını kurtarmak için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadesinde bulundu.
Kudra ayrıca, bu konuda daha fazla bilgiyi mümkün olan en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
- Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray maçı için mektup!
- Beker’den şoke eden itiraf
- Parayla vatandaşlıkta yeni karar!
- Meclis karıştı, Özel kürsüden müdahale etti!
- Ankaragücü başkanından hakeme yumruk!
- Gölün dibinde 540 milyar dolarlık keşif!
- Tüm liglerdeki karşılaşmalar süresiz ertelendi
- Pişkin savunma!
- 'Ücret söyleme şansımız yok'