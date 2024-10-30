İsrail ordusu: Rıdvan Gücü'nün Komutan Yardımcısı öldürüldü
İsrail ordusu, Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'nün Komutan Yardımcısı Mustafa Ahmed Şehadi'nin öldürüldüğünü iddia etti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının Nebatiye bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında Şehadi'nin öldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Rıdvan Gücü, Hizbullah'ın seçkin birimidir ve amacı İsrail'e sızmak ve kuzey sınırına yakın bölgeleri işgal etmektir" ifadelerine yer verildi.
Hizbullah'tan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: #israil #hizbullah
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