İsrail ordusu: Rıdvan Gücü'nün Komutan Yardımcısı öldürüldü

İsrail ordusu, Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'nün Komutan Yardımcısı Mustafa Ahmed Şehadi'nin öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail ordusu: Rıdvan Gücü'nün Komutan Yardımcısı öldürüldü
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:39

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının Nebatiye bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında Şehadi'nin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Rıdvan Gücü, Hizbullah'ın seçkin birimidir ve amacı İsrail'e sızmak ve kuzey sınırına yakın bölgeleri işgal etmektir" ifadelerine yer verildi.

Hizbullah'tan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


Etiketler: #israil #hizbullah

İlgili Haberler

İran'dan İsrail açıklaması: Misilleme hakkımız var

İran'dan İsrail açıklaması: Misilleme hakkımız var
İsrail'den İran'a meydan okuma: Mesele bitmedi, tam ortasındayız

İsrail'den İran'a meydan okuma: Mesele bitmedi, tam ortasındayız
'Edebiyat Dünyası'ndan İsrail'e karşı boykot çağrısı: Binlerce yazar ve yayıncı katıldı

'Edebiyat Dünyası'ndan İsrail'e karşı boykot çağrısı: Binlerce yazar ve yayıncı katıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler