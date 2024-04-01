İsrail ordusu, Şifa Hastanesini yıktı

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkarak ve geride onlarca ölü bırakarak çekildi.

AA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:16
İsrail ordusu, Şifa Hastanesini yıktı
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Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden tamamen çekilerek Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyine gittiğini belirtti.

İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesinin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını aktaran görgü tanıkları, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin ayrıca böbrek, doğumhane, morg, kanser ve yanık bölümlerini yaktığını, poliklinik binasını da yıktığını ifade etti.

Şifa Hastanesinde ve hastaneyi çevreleyen Ömer El-Muhtar, İzzeddin el-Kassam, Ebu Hasira, Bekir ve Habbuş sokaklarında onlarca ölü bulunduğunu belirten görgü tanıkları, ordunun, Filistinlilerin Şifa Hastanesinde kurduğu geçici mezarlığı yıktığını, cesetleri çıkarıp hastanenin farklı bölgelerine attığını anlattı.

Filistinli sağlık yetkilileri de hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığını ve mevcut dönemde yeniden çalışmaya başlamanın zor olduğunu söyledi.

Sağlık yetkilileri, ordunun, hastanedeki tüm tıbbi ekipmanların yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım odalarını da imha ettiğini dile getirdi.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 10 gün sonra 24 Kasım 2023'te hastanenin bazı bölümlerini yıkarak çekilmişti.


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