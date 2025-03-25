İsrail ordusu sınırda çatışmaya girdi: 'Askerimize ateş açıldı'

Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:49

Güncelleme: 25.03.2025 - 17:49

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin güneyinde İsrail askerlerine ateş açıldığı öne sürüldü.

İsrail askerlerinin karşılık vermesinin ardından karşı tarafta isabet kaydedildiği iddia edildi.

Suriye'de işgalini derinleştiren İsrail ordusu, ülkedeki askeri bölgelere ve sivil yerleşimlere havadan ve karadan saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail, bu sabah saatlerinde Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne top ve tank atışları düzenlemişti.

Saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralanmıştı.

İsrail uçakları ise dün gece Humus ilindeki Tedmur ve T4 askeri hava üslerini vurmuştu.

İsrail ordusu, 22 Mart'ta da Humus ilinde T4 Askeri hava üssüne ve Tedmur ilçesindeki devrik rejimden kalma askeri noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajı vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.