İsrail'in Şam saldırısında yaralanmıştı: İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu hayatını kaybetti
İsrail'in üç gün önce Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda yaralandığı belirtilen İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir askeri yetkilinin yaralarının ağırlığı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ağı'na (SNN) göre, İsrail'in 1 Ekim'de Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında bu ülkede bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Mecid Divani'nin yaralandığı bildirildi.
Durumu ağır olan Divani'nin bugün hayatını kaybettiği belirtildi.
Divani'nin rütbesi hakkında bilgi verilmeyen haberde, "Suriye'de askeri danışmanlık görevi yaptığı ve Devrim Muhafızları Ordusunun aktif ve önemli güçlerinden biri" olduğu bilgisi paylaşıldı.
İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.
NE OLMUŞTU?
İsrail, 1 Ekim gecesi Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemişti.
Saldırıda hedef alındığı belirtilen Mezze bölgesinde İran'ın Şam Büyükelçiliği yer alıyordu.
Saldırıda Suriye devlet televizyonunun kadın sunucusu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini bildirilmişti.
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