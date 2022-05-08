İsrail polisi Filistinli genci vurdu
İsrail’in Bab Al-Amoud bölgesinde Filistinli bir genç İsrail güçleri tarafından vuruldu.vv
İsrail’in Bab Al-Amoud bölgesinde Filistinli bir genç ve polis arasında tartışma çıktı. Filistinli gencin Batı Şeria’daki Tekoa yerleşim birimine girmeye çalıştığı ve bu sebeple İsrail güçleri tarafından vurulduğu iddia edildi.
İsrail Magen David Adom Acil Servisi, Filistinli gencin silahlı olduğunu ve bir polis memuru yaraladığı için vurulduğunu söyledi.
MESCİD-İ AKSA’YA GİRİŞLER KAPATILDI
Filistin kaynaklarına göre ise İsrail güçleri Kudüs’te Bab Al-Amoud çevresinde bulunan herkese saldırarak, Mescid-i Aksa’ya tüm girişleri kapattı.
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