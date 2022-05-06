İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü 4 yaralı

İsrail'in Elad kentinde iki saldırgan, ellerindeki silah ve baltalarla yoldan geçenlere saldırdı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır en 4 kişi de yaralandı.

(İHA)
06 Mayıs 2022 Cuma, 07:00
İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü 4 yaralı
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İsrail’in başkenti Tel Aviv’in doğusundaki Elad kentinde kimliği henüz belirlenmeyen 2 kişi tarafından yoldan geçenlere silah ve baltayla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetti. Olayda 1'i ağır en az 4 kişinin de  yaralandığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Saldırının ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtığı ve polisin saldırganları yakalamak için helikoptere destekli operasyon başlattığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin ateşli silah kullandığını, diğerinin ise balta veya büyük bir bıçak kullandığını belirtirken, iki saldırganın araçla olay yerinden kaçtığını ifade etti.


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