Papa'dan ateşkes çağrısı: 'İnsani durum vahim...'

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'deki insani durumun "vahim" olduğunu belirterek, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar karşısında ateşkes çağrısını yineledi.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 13:06
Papa'dan ateşkes çağrısı: 'İnsani durum vahim...'
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Vatikan'da çarşamba günleri halka açık genel kabul oturumu yapan Papa, burada yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki durumu endişeyle takip ettiğini kaydetti.

Durumun "vahim ve sürdürülemez" olduğu Gazze'de ve çatışmaların yaşandığı tüm bölgelerde ateşkes sağlanması çağrısını yineleyen Papa, Orta Doğu'da süren çatışmaların sona ermesi için dua ettiğini belirtti.

Papa, 4 Ağustos'ta, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda her pazar icra edilen Angelus duasından sonra yaptığı konuşmasında da Orta Doğu'daki "kanlı çatışmaların daha da yayılmaması" çağrısında bulunmuştu.


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