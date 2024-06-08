'İsrail Savunma Bakanı istifa edecek' iddiası

Yayınlanma: 08.06.2024 - 14:45

Güncelleme: 08.06.2024 - 14:46

Benny Gantz, geçtiğimiz ay Netanyahu’ya, İsrail'in Hamas'a karşı başlattığı operasyon sonrasında Gazze'yi işgaliyle ilgili net bir ertesi gün stratejisi belirlemesi için 8 Haziran'a kadar süre vermişti.

Reuters'a göre, Bakan'ın sözcüleri, planlanan konuşmasıyla ilgili ayrıntı vermedi ancak İsrail'in önde gelen gazetelerindeki siyasi yorumcular Gantz'ın istifasını açıklamasının beklendiğini söyledi.

AYRILIRSA NE OLACAK?

Gantz'ın partisinin koalisyondan ayrılması, parlamentodaki 120 sandalyenin 64'ünü kontrol eden Netanyahu'nun iktidar koalisyonu için doğrudan bir tehdit oluşturmayacak, ancak yine de ciddi bir etkisi olabilir.

Bu durum, aylardır süren askeri harekatın Hamas'ın yok edilmesi ve Gazze'de tutulan 120 rehinenin geri dönmesi gibi hedeflerine hala ulaşamamış olması nedeniyle, ABD ile ilişkilerde zaten belirgin olan gerginliği arttırarak ve ülke içinde kamuoyu baskısını yoğunlaştırabilir.

Siyasi analistlere göre Gantz'ın görevden ayrılması son ateşkes çabalarının başarıya ulaşma ihtimalinin sınırlı olduğuna da işaret ediyor olabilir, zira bir anlaşmaya varılması ihtimali olsaydı Gantz'ın görevde kalması daha yüksek olurdu.

BENNY GANTZ KİMDİR?

Benny Gantz, İsrailli emekli general ve siyasetçi, 9 Haziran 1959'da Kfar Ahim'de doğdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) uzun bir askeri kariyere sahip olan Gantz, 2011-2015 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptı. Görev süresi boyunca çeşitli askeri operasyonları yönetti ve özellikle Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda etkin bir rol oynadı.

Gantz, 2019 yılında siyasete atılarak Mavi ve Beyaz (Kahol Lavan) partisini kurdu. Aynı yıl yapılan genel seçimlerde partisinin önemli bir başarı elde etmesiyle İsrail siyasi sahnesinde güçlü bir figür haline geldi. Gantz, 2020 yılında Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurarak Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.