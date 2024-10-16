Son dakika... MİT duyurdu: Suriye'deki nokta operasyonunda yakalandılar!
Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye/Tel Rıfat’ta gerçekleştirdiği operasyon ile PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate'yi etkisiz hale getirdiği aktarıldı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG'ye 1994'te katılan "Mazlum" kod adlı terörist Hüseyin Öztürk, Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ediyordu.
MİT, Suriye'nin Tel Rıfat kentinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü belirlediği terörist Öztürk'ü saha ajanları aracılığıyla kontrol altına aldı.
Öztürk'ün, PKK/YPG'li terörist "Zelal Afrin" kod adlı Vidan Fate ile hareket ettiği belirlendi.
MİT, Tel Rıfat'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla PKK/YPG'nin sözde Tel Rıfat sorumluları olan teröristler Öztürk ve Fate'yi etkisiz hale getirdi.
Terörist Öztürk, örgütün kırsal kadrolarına katıldığı 1994'ten 2015'e kadar Irak'ta Kandil, Gare, Zap ve Metina alanlarında, İran'da Bani, Kelareş ve Salmas'ta, Türkiye'de ise Hatay'ın Amanos kırsalında, 2015'ten itibaren ise Suriye'de terör örgütü adına faaliyetlerini sürdürdü.
Terörist Fate ise terör faaliyetlerine 1990'da Suriye'de yerel örgüte işbirlikçilik yaparak başladı, 2000'de ise örgütün kırsal kadrolarına katıldı.
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