Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem daha!

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 23:45

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 23:54

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 23.37'deki depremin derinliği ise 6.87 km olarak ölçüldü.