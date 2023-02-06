Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem daha!

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ta 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 23:45
Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem daha!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 23.37'deki depremin derinliği ise 6.87 km olarak ölçüldü.


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