Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem daha!
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ta 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 23.37'deki depremin derinliği ise 6.87 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2023
*
Büyüklük:5.5 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-06
Saat:23:37:51 TSİ
Enlem:37.303 N
Boylam:37.051 E
Derinlik:6.87 km
Detay:https://t.co/4aZfBUHJEr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor