İsrail, Türkiye’nin Suriye’de nüfuzunu kırmak için ABD’yi baskı yapıyor

Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:52

Güncelleme: 04.03.2025 - 10:52

İsrail’in, Suriye’de “zayıf ve bölünmüş” bir yapı oluşmasını sağlamak amacıyla ABD’ye baskı yaptığı iddia edildi.

Reuters’ın dört farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail, Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzunu dengelemek için Rusya’nın askeri varlığını korumasına göz yumulmasını öneriyor.

Kaynaklara göre, İsrail, “Türkiye’nin desteklediği İslamcı grupların Suriye’de iktidara gelmesinin kendisi için bir tehdit oluşturduğunu” düşünüyor. İsrailli yetkililer, Washington’a bu grupların İsrail sınır güvenliği açısından “risk” taşıdığını aktardı.

Reuters’a konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail’in önerilerini ne ölçüde dikkate aldığı konusunda belirsizlik olduğunu aktardı.

İsrail’in bu girişimi, Suriye’de yönetim değişikliği sonrasında ülkede istikrar sağlamaya çalışan geçiş hükümetinin ABD yaptırımlarının kaldırılması için çaba gösterdiği kritik bir dönemde gerçekleşti. Uzmanlara göre Tel Aviv yönetimi, ABD’nin Suriye politikasını etkilemeye yönelik koordineli bir kampanya yürütüyor.

“İSRAİL'İN EN BÜYÜK ENDİŞESİ...”

ABD merkezli Century International araştırma enstitüsünden Aron Lund, “İsrail’in en büyük endişesi, Türkiye’nin Suriye’deki yeni İslamcı yönetimi korumak için müdahale etmesi ve bölgenin Hamas ile diğer militan gruplar için bir üs haline gelmesi” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü yaptığı açıklamada, “İsrail, Suriye’nin güneyinde HTŞ ya da yeni yönetimle bağlantılı herhangi bir gücün varlığına müsamaha göstermeyecek ve bölgenin askerden arındırılmasını talep edecektir” ifadelerini kullandı.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye’deki askeri üslere yönelik hava saldırılarını artırırken, BM gözetimindeki silahtan arındırılmış bölgeye askeri birliklerini konuşlandırdı.