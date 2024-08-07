İsrail ve Alman savunma bakanları görüştü: Gündemde ne vardı?

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile yaptığı telefon görüşmesinde "İran ile yaşanan gerilimi" ele aldı.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 12:02
İsrail ve Alman savunma bakanları görüştü: Gündemde ne vardı?
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Gallant, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pistorius ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Pistorius'a "İsrail'in yanında durduğu için" teşekkür eden Gallant, "özgür dünyanın" İran'a karşı bir araya gelmesi gerektiğini savundu.

Gallant, "(Pistorius'a) Güvenlik gelişmeleri, İran ve vekillerinin İsrail'e ve daha geniş bölgeye yönelik tehditleri hakkında bilgi verdim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.


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