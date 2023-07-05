İsrail’de Anayasa Komisyonu yargının hükümet üzerindeki denetimini sınırlayacak yasa tasarısını onayladı

Yayınlanma: 05.07.2023 - 09:22

Güncelleme: 05.07.2023 - 09:22

İsrail’de aylardır süren protestolara neden olan tartışmalı yargı reformunun temel maddelerinden biri olarak kabul edilen yasa tasarısı Anayasa Komisyonu’nda yapılan oylamada 5’e karşı 9 oyla onayladı. 16 üyeli komisyonda hükümetten olan 9 isim yasaya onay verdi. Yasa tasarısı ile Yüksek Mahkemenin hükümet ve meclisin kararlarını yasalar nezdinde tutarsız bulduğu takdirde bozma yetkisine sınır getiriyor.

Oylama öncesi muhalefet milletvekilleri, "Bu yasadışı bir oylama" ve "Bir diktatör böyle davranır" diye bağırması komisyonda tansiyonu yükseltti.

Oylamanın ardından muhalefet lideri Yair Lapid ve Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yasayı durdurması çağrısında bulunarak, "Anayasa Komitesi'nde bugün yapılan oylamalar, İsrail vatandaşlarını inciten ve ulusu parçalayan bariz, tek taraflı bir harekettir. Farklı olabilirdi. İsrailliler için anlaşabiliriz, adalet sisteminde değişiklik yapılabilir. Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda tartışılması gereken makullük standardını uygun dengeler olmadan ortadan kaldırmak yolsuzluğa giriştir” dedi.

Anayasa Komitesi’nin onayladığı yasa tasarısının gelecek hafta mecliste oylamaya sunulması beklenirken, tasarının yasalaşması için mecliste üç farklı oturumda onaylanması gerekiyor. Tasarının yasalaşması halinde hükümet kitlesel protestolara ve AB ile ABD’nin tepkilerine rağmen direttiği tartışmalı "yargı reformu" paketinin en önemli maddelerinden birisini yürürlüğe sokmuş olacak.

