İsrail'de art arda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü
İsrail'in Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu, ülkede bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu
İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
İsrail polisinden yapılan açıklamada da güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.
Açıklamada şüpheli veya kurbanların kimliğine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.
ÇOK SAYIDA SALDIRI
Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.
Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.???????
Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.
İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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