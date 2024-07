İsrail genelinde 'erken seçim' protestosu

İsrail basınındaki haberlere göre, ülkedeki hükümet karşıtı grupların çağrısı üzerine "direniş günü" sloganıyla düzenlenen gösterilerde Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümeti protesto ediliyor.

Başkent Tel Aviv ve diğer kentlerde göstericiler, sabah saatlerinden itibaren bazı yolları ve kavşakları trafiğe kapattı. İsrail polisi, yolu açmak için bazı noktalarda göstericilere güç kullanarak müdahale etti.

Protestocu bazı gruplar da hükümet karşıtı sloganların yazılı olduğu ve marşların çalındığı araçlarla konvoylar gerçekleştiriyor.

Protests are taking place all over Israel



Protesters demand early elections and decisive action to free hostages in Gaza. pic.twitter.com/FLP0I8OycH