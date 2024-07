İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: “(Ülkede) Salt çoğunluk esir anlaşmasını destekliyor”

Yayınlanma: 08.07.2024 - 09:41

Güncelleme: 08.07.2024 - 09:41

İsrail ile Hamas arasında aylardır devam eden ve herhangi bir ilerleme kaydedilmeyen esir ve ateşkes anlaşması müzakereleri ivme kazandı.

İngiliz basınında dün çıkan “Hamas, ABD’nin İsrailli esirler için görüşme teklifini kabul etti” haberinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"ESİRLERİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMADIK"

Herzog, esirleri geri getirmenin ülkenin görevi olduğunu ve bu konunun müzakerelerin merkezinde yer aldığını vurguladı. Herzog, “Tüm ulus onların geri dönmesini istiyor ve salt çoğunluk esir anlaşmasını destekliyor” ifadelerini kullanarak, esirleri evlerine geri getirme konusundaki kararlılıklarının en üst düzeyde olduğunu ifade etti.

Esirleri hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Herzog, “İsrail ulusu onları bir an bile unutmayacaktır. Her evde, her sinagogda, her toplulukta, her kamusal ve özel etkinlikte esirler için duyulan endişeyi, duayı ve haykırışı duyuyoruz” açıklamasını yaptı.