İsrail'e tepki için toplandılar: Kozmetik zinciri şubesine saldırdılar!

Mardin'in Midyat ilçesinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran'da suikast sonucu öldürülmesi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen grup, bir restoran ve kozmetik zinciri şubesine taş ve pet şişelerle saldırdı. İş yerlerinde hasar oluştu.

DHA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 00:42
İsrail'e tepki için toplandılar: Kozmetik zinciri şubesine saldırdılar!
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İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin suikast sonucu öldürülmesi ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen grup, Atatürk Parkı’nda toplanarak Hükümet Konağı önüne kadar yürüyüş yaptı.

Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup, sık sık tekbir getirerek İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Öte yandan gruptan bazıları ise yapılan basın açıklamasının ardından bir restoran ve kozmetik zinciri şubesine taş ve pet şişelerle saldırdı. İş yerlerinde hasar oluştu.

Olay yerinde geniş güvenlik alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.


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