İran gerilimi tırmanıyor: ABD, İsrail'e THAAD sistemi gönderdi

Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:22

Güncelleme: 07.04.2025 - 09:22

Aralarında İsrail devlet televizyonu KAN'ın ve Maariv gazetesinin de bulunduğu kaynaklara göre, son günlerde bir Amerikan Galaxy tipi askeri kargo uçağı, THAAD hava savunma sistemine ait batarya bileşenlerini İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir üsse taşıdı.

Haberlerde, askeri üssün adı belirtilmedi.

KAN'a göre, İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik hedeflere yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatarak "stratejik bir hata" yapma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.

KAN'a konuşan ve adı paylaşılmayan İsrailli güvenlik kaynağı, "İsrail ve ABD tam bir koordinasyon içinde çalışıyor ve her türlü senaryoya hazırlık yapıyor" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell 2 Nisan'da Ortadoğu'da "istikrarı desteklemek, saldırgan davranışları önlemek ve serbest ticaret akışını korumak" için harekete geçtiklerini açıklamıştı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri kapasitesinin artırılacağını belirten Parnell, bölgeye ilave savaş uçakları konuşlandırılacağını, bu sayede ABD'nin hava savunma kapasitesinin artacağını ifade etmişti.

Parnell, Bakan Hegseth'in, "İran'ın bölgedeki ABD çıkarlarını tehdit etmesi halinde harekete geçeceklerini" belirttiğini aktarmıştı.

Pentagon, 2 Kasım 2024'te ABD'nin bölgedeki güçlerini korumak, İsrail'i savunmak amacıyla bölgede ek balistik füze savunma muhripleri, savaş ve tanker uçakları filosu ile ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçaklarının konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Pentagon'dan 13 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada ise İran tehdidine karşı İsrail'e THAAD batarya sistemi ile bunu çalıştıracak 100 civarında askeri personelin gönderileceği duyurulmuştu.

İsrail'e, söz konusu füze savunma sistemini oluşturan batarya ve mürettebat 15 Ekim'de konuşlandırılmıştı.

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart'ta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hem tehdit hem de müzakere çağrısında bulunan mektup yazdığını duyurmuştu.

Hamaney de ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

Mektup günler sonra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İran'a teslim edilmiş ve İran da 27 Mart'ta Umman üzerinden mektuba cevabını ilettiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump tehditlerini sürdürdüğü müddetçe ABD ile doğrudan görüşme yapmayacaklarını açıklamış ve aracılar üzerinden dolaylı görüşmelere hazır olduklarını kaydetmişti. Erakçi, müzakereleri Trump'ın talebinin aksine yalnızca nükleer konuda yapacaklarını ve ülkesinin savunma kapasitesi konusunun müzakereye kapalı olduğunu belirtmişti.

Trump, ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidinde bulunmuştu.

İran lideri Hamaney de Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini bildirmişti.