Norveç deplasmanda İsrail'i devirdi: Grupta 2'de 2 yaptı!
Norveç, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı İsrail'i 4-2 mağlup etti.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İsrail ve Norveç karşılaştı.
Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan maç Norveç'in 4-2 üstünlüğü ile sona erdi. Norveç'in gollerini Wolfe, Sörloth, Ajer ve Haaland attı. İsrail'de Abu Fani ve Turgeman ağları havalandırdı.
Grupta 2'de 2 yapan Norveç puanını 6 yaptı. İsrail 3 puanda kaldı.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün diğer maçları şu şekilde:
Moldova 2-3 Estonya
Cebelitarık 0-4 Çekya
Karadağ 1-0 Faroe Adaları
Kuzey Makedonya 1-1 Galler
Lihtenştayn 0-2 Kazakistan
Etiketler: #Norveç #israil #2026 Dünya Kupası
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