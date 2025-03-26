Norveç deplasmanda İsrail'i devirdi: Grupta 2'de 2 yaptı!

Norveç, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı İsrail'i 4-2 mağlup etti.

Norveç deplasmanda İsrail'i devirdi: Grupta 2'de 2 yaptı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:34

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İsrail ve Norveç karşılaştı.

Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan maç Norveç'in 4-2 üstünlüğü ile sona erdi. Norveç'in gollerini Wolfe, Sörloth, Ajer ve Haaland attı. İsrail'de Abu Fani ve Turgeman ağları havalandırdı.

Grupta 2'de 2 yapan Norveç puanını 6 yaptı. İsrail 3 puanda kaldı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün diğer maçları şu şekilde: 

Moldova 2-3 Estonya

Cebelitarık 0-4 Çekya

Karadağ 1-0 Faroe Adaları

Kuzey Makedonya 1-1 Galler

Lihtenştayn 0-2 Kazakistan


Etiketler: #Norveç #israil #2026 Dünya Kupası

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