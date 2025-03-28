İsrail'den Lübnan'a saldırı tehdidi

Yayınlanma: 28.03.2025 - 13:26

Güncelleme: 28.03.2025 - 13:26

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyine Lübnan’dan 2 roket atıldığının duyurulmasının ardından Bakan Katz, Beyrut yönetimini tehdit etti.

Katz, "Kiryat Şimona ve Celile topluluklarında barış olmazsa, Beyrut'ta da barış olmayacak" ifadesini kullandı.

Lübnan hükümetinin, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde gerçekleşen herhangi bir saldırıdan "doğrudan sorumlu olduğunu" öne süren Katz, her türlü tehdide karşı güçlü bir şekilde harekete geçeceklerini belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e doğru 2 roketin fırlatıldığını öne sürmüştü.

Söz konusu roketlerden birinin savunma sistemleriyle imha edildiği, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğü aktarılmıştı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail ordusunun, güneyde sınıra yakın beldelerine topçu atışlarıyla saldırılar düzenlediği aktarılmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.