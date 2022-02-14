İsrail'den bölgede kritik ziyaret
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 2020 yılındaki İbrahim Anlaşmaları'yla ilişkileri yumuşatmaya başladığı Bahreyn'e ülke tarihinde bir ilk olarak resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ofisinden yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin 2020'de ABD sponsorluğundaki İbrahim Anlaşmaları kapsamında ilişkiler geliştirmeye başlamasından bu yana hükümet liderleri ziyaret için Bahreyn'e gidiyor.
Bennett'in ofisinden yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında Başbakan Bennett, Bahreyn Veliaht Prensi ve Bahreyn Başbakanı Salman bin Hamad el-Halife ile görüşecek. Liderler ikili ilişkileri güçlendirmenin ek yollarını tartışacaklar" dendi.
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