İsrail basını: ABD, Ukrayna'nın işgali için tarih verdi
ABD'nin, İsrail yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı veya çarşamba başlayabileceğini ilettiğini ve Tel Aviv'in vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiği iddia edildi.
İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Washington'ın İsrail'e, Rusya'nın Ukrayna'yı en erken salı günü işgal edebileceği bilgisini paylaştığını belirtti. İsrailli havayolu şirketlerinin binlerce İsrailliye tahliye uçuşları sunduğu aktarıldı.
Yedioth Ahranoth gazetesi, internet sitesinde, İsrail'in, Washington'dan aldığı bildirimlere göre, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu hesapladığını duyurdu.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ilgili kurumlardan en kısa sürede olabildiğince İsrailliyi Ukrayna'dan çıkartılmasını talep ettiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğunu bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu paylaşıldı.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Kiev'deki Büyükelçi ile görüştüğü ve gerekli desteği sağlayacağı açıklanırken, Ukrayna'daki Yahudi nüfustan İsrail'e kesin göç taleplerinde artışın beklendiği değerlendirildi.
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