İsrail'den Erdoğan-Haniye fotoğrafına sert tepki: Utanmalısın

Yayınlanma: 20.04.2024 - 17:55

Güncelleme: 20.04.2024 - 17:55

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin görüşmesine sert tepki gösterdi.

Yisrael Katz, X platformundan yaptığı açıklamada, Erdoğan ile Haniye'nin birlikte çekildiği fotoğrafı hedef aldı.

Katz, mesajında şunları kaydetti:

"Müslüman Kadeşler, tecavüz, katliam, cesetlere saygısızlık, bebek yakma. Erdoğan, utanmalısın!"

ERDOĞAN-HANİYE GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Erdoğan'ın, Haniye ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Görüşmede İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze’ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreci ile ilgili konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye’nin her zeminde Gazze’ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini, bu süreçte Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu, İsrail’e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail’e karşı Filistin’in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini söyledi. Yaşanan acıları bir nebze dindirebilmek için Türkiye’nin Filistin’e yönelik insani yardımlarını sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar 45 bin tondan fazla insani yardımın bölgeye sevk edildiğini, ticarete getirilen kısıtlamalar dahil, İsrail’e yönelik bir dizi yaptırımın hayata geçirildiğini de belirtti.

İsrail ile İran arasındaki gerilimleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların İsrail’e zemin kazandırmaması gerektiğini, Batı’da İsrail’in saldırılarını sorgulayan havanın dağılmaması için dikkatleri yeniden Gazze’ye çekecek çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Heniyye’ye İsrail saldırısında şehit düşen çocukları ve torunları için başsağlığı dileklerini de iletti."

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti.