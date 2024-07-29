İsrailli bakandan Erdoğan'a kışkırtıcı sözler: 'Saddam'ın yolundan gidiyor...'

Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:04

Güncelleme: 29.07.2024 - 14:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İsrail–Gazze arasındaki savaşa müdahale edebileceğini söyledi.

Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız" sözleriyle İsrail’e sert çıktı.

Erdoğan ayrıca, Filistin Yönetimi başkanı Mahmud Abbas’ın olası Türkiye ziyaretine de değindi. Filistin Yönetimi başkanını mecliste konuşma yapması için davet ettiklerini, ancak kendisinden olumlu bir yanıt alamadıklarını açıkladı.

İSRAİL’DEN YANIT GECİKMEDİ

İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Erdoğan’ın sert çıkışına yanıt verdi. Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı idam cezasına çarptırılan eski Irak başkanı Saddam Hüseyin’e benzetti.

Katz, X sosyal medya platformundaki gönderisinde “Erdoğan, İsrail’i savaşla tehdit ederek, Saddam Hüseyin’in yolundan gidiyor. O yolun nereye gittiğini, ve o yolun sonunda (Saddam’a) ne olduğunu hatırlasa iyi olur” dedi.

Saddam Hüseyin, ABD ve müttefiklerinin Irak’a müdahelesi sonrasında yakalanmış, ve 2003 yılında Irak makamları tarafından idam edilmişti.