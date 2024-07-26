Kamala Harris'ten Netanyahu'ya sert uyarı: "Gazze'deki insani krize sessiz kalmayacağım"

Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:41

Güncelleme: 26.07.2024 - 09:41

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varılması için baskı yaptı. Harris, Netanyahu ile yüz yüze görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Bu savaşın sona erme zamanı geldi" dedi.

Harris, pazar günü seçim yarışından çekilen Başkan Joe Biden'ın ardından Demokratların olası başkan adayı olarak gösteriliyor. Gazze'deki insani krize ilişkin sert ve ciddi bir üslupla konuşan Harris, "Acılara karşı duyarsız kalamayız ve sessiz kalmayacağım" dedi. Analistler, Harris'in başkan seçilirse Netanyahu ile daha agresif bir politika izleyip izlemeyeceğini sorgulasa da, ABD'nin İsrail'e yönelik politikasında büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Başkan Biden, Netanyahu ile daha önce yaptığı görüşmede, Gazze'de ateşkese ulaşmak için engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti. Netanyahu, cuma günü Florida'da Mar-a-Lago kulübünde Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile görüşecek.

ATEŞKES MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR

Ateşkes müzakereleri aylardır devam ediyor ve ABD yetkilileri, tarafların kadın, hasta, yaşlı ve yaralı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında altı haftalık bir ateşkes anlaşmasına her zamankinden daha yakın olduğuna inanıyor. Harris, "Bu anlaşmanın güvence altına alınması için umut verici gelişmeler var ve Başbakan Netanyahu'ya söylediğim gibi, bu anlaşmanın yapılmasının zamanı geldi" dedi.

Başkan Yardımcısı olarak Harris, çoğunlukla Biden'ı takip ederek İsrail'in kendini savunma hakkını desteklese de, perşembe günü İsrail'in askeri yaklaşımına karşı sabrının tükenmekte olduğunu açıkça belirtti. Mart ayında, İsrail'in Gazze'deki kara harekâtı sırasında "insani bir felaketi" hafifletmek için yeterince çaba göstermediğini belirterek, mülteci dolu Refah'a yönelik tam ölçekli bir işgal başlatması durumunda İsrail'e "sonuçların" olabileceğini söylemişti.

ABD SEÇİMLERİ

Gazze çatışması, Demokrat Parti'yi bölmüş ve Biden etkinliklerinde aylar süren protestolara neden olmuştu. Arap Amerikalılar arasındaki destek düşüşü, 5 Kasım seçimlerini belirlemesi muhtemel olan Michigan gibi eyaletlerde Demokratların şansını zedeleyebilir.

Biden, çarşamba günü Oval Ofis'te yaptığı konuşmada, Demokrat Parti'de birlik isteği ve Trump'ı yenme amacıyla yeniden aday olmamaya karar verdiğini, yerine Harris'i destekleyeceğini belirtti. Harris, Demokrat ilericilerle daha yakın ilişkilere sahip bir isim olarak öne çıkıyor. Bazıları, Gazze'de yüksek sivil kayıplar nedeniyle İsrail'e yapılan ABD silah sevkiyatlarına koşullar eklenmesini istiyor.

Biden ve Netanyahu, Hamas tarafından rehin tutulan Amerikalıların aileleriyle bir araya geldi. Rehinelerin serbest bırakılmasını içeren bir ateşkes için umutlarını dile getiren Jonathan Dekel-Chen, "Bugün bir aciliyet duygusuyla buraya geldik" dedi.