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İsrail'den Gazze açıklaması: Kara operasyonları genişliyor

İsrail ordusu, askerlerin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "kara operasyonlarını genişletmeye" devam ettiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:34
İsrail'den Gazze açıklaması: Kara operasyonları genişliyor
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İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin, Gazze'de gece boyunca "kara operasyonlarını" sürdürdüğü ifade edildi.

Operasyonlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasaam Tugayları'nın "birçok üyesinin" öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusu, 27 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki kara birliklerinin "faaliyetlerinin genişletileceğini" duyurmuştu.

Bu duyurunun ardından İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetlendirmişti.

İsrail yönetimi, henüz resmi olarak kara operasyonunun başladığını duyurmasa da orduya ait çok sayıda tankın dün Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi yakınında yer alan tarım arazilerine konuşlandırıldığı görülmüştü.


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