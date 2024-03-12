İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınındaki Baalbek kentine yönelik 2'nci defa hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 08:45
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Baalbek kentinin güneyinde yer alan Ensar beldesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırının hedefinde bir binanın yer aldığı ve bombaların düşmesinden sonra bölgede dumanların yükseldiği kaydedilirken, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

Ensar beldesi, İsrail-Lübnan sınırından yaklaşık 100 kilometre mesafede yer alıyor.

NNA başka bir haberinde de İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Nakura beldesindeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah Hareketi ile sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda Baalbek kentine ilk hava saldırısını 26 Şubat'ta düzenlemişti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 240 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.


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