Son Dakika: İsrail bu sefer de okulu vurdu!
Son dakika haberi... İsrail Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame Bin Zeyd okulunu bombaladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü söyledi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu bombaladı.
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü söyledi. Onlarca kişi de yaralandı.
Hayatta kalanlar Gazze'deki Endonezya Hastanesine kaldırıldı.
İsrail gün içinde Şifa Hastanesi'nin bahçesinde Refah Sınır Kapısı'na yaralı götürmeye hazırlanan ambulans konvoyunu vurmuş, Endonezya Hastanesi'ni hedef almış, sabah saatlerinde de Kudüs Hastanesi'ni bombalamıştı.
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