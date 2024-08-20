İsrail'den rehine operasyonu: Cansız bedenler Gazze'den çıkarıldı!

Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:18

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:18

İsrail, 7 Ekim'deki Hamas'ın Aksa Tufanı saldırısı sırasında kaçırılan rehinelerden altısının kimliklerini tespit ederek, cesetlerine ulaştığını duyurdu.

Cesetlerin dün gece, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) ortak operasyonuyla Gazze'deki yerleşim yerlerinde bulunduğu bildirildi.

Kimlikleri tespit edilen kişilerin Abraham Munder, Alex Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtab, Yoram Metzger ve Nadav Popplewell'in olduğu belirtildi.

Rehine Aileleri Forumu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geriye kalan 109 rehinenin derhal iadesi ancak müzakere yoluyla anlaşma sağlanarak mümkün olabilir. İsrail hükümeti, arabulucuların da yardımıyla şu anda masada olan anlaşmayı sonuçlandırmak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır."

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, altı rehinenin cesedinin bulunmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Netanyahu, “Gece boyunca güçlerimiz katil Hamas terör örgütü tarafından kaçırılan altı rehinemizin cesetlerini geri getirdi: Avraham Munder, Alex Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtav, Yoram Metzger ve Nadav Popplewell. Kalplerimiz bu korkunç kaybın yasını tutuyor. Eşim Sarah ve ben sevgili ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. IDF ve Şin-Bet'in cesur savaşçılarına ve komutanlarına kahramanlıkları ve kararlı eylemleri için teşekkür etmek isterim. İsrail, ölü ve diri tüm rehinelerin iadesi için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir” dedi.