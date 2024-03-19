İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresinde birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:23
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
Abone Ol google-news

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 02.10'da Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince Golan Tepeleri yönünden hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Saldırıda hasar meydana geldi, hava savunma sistemleri bazı düşman roketlerini düşürdü" ifadesi kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, 17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etmişti.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


israil haberleri suriye haberleri

İlgili Haberler

ABD'den Hamas açıklaması: İsrail saldırısında öldürüldü

ABD'den Hamas açıklaması: İsrail saldırısında öldürüldü
AB’den İsrailli yasa dışı yerleşimcilere yaptırım

AB’den İsrailli yasa dışı yerleşimcilere yaptırım
İsrailli bakanlar birbirine girdi: 'Güvenliğe zarar veriyorsunuz'

İsrailli bakanlar birbirine girdi: 'Güvenliğe zarar veriyorsunuz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!

Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!
MHP'de büyük kurultay günü... Tek aday Devlet Bahçeli kürsüye kolu sargılı çıktı, Erdoğan'ın 'Bu benim son seçimim' sözlerine yanıt verdi

MHP'de büyük kurultay günü... Tek aday Devlet Bahçeli kürsüye kolu sargılı çıktı, Erdoğan'ın 'Bu benim son seçimim' sözlerine yanıt verdi
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü
Özgür Özel'den staj ve çıraklık mağdurlarının gözaltına alınmasına tepki: 'Erdoğan, iki elim yakandadır'

Özgür Özel'den staj ve çıraklık mağdurlarının gözaltına alınmasına tepki: 'Erdoğan, iki elim yakandadır'
Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
Erdoğan mitinginde slogan atanlara sinirlendi: ‘Çırağa müjde olmaz, ustaya olur’

Erdoğan mitinginde slogan atanlara sinirlendi: ‘Çırağa müjde olmaz, ustaya olur’
Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu

Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu