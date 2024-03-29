İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
İsrail'in, Suriye'nin kuzeybatısında Halep ilindeki havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.
Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının uluslararası havalimanı ile Sefire ilçesindeki savunma fabrikalarını hedef aldığını iddia etti.
Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin düşman roketlerine karşılık verdiği belirtildi.
Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.
Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, 17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etmişti.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Halep ve Şam'daki havalimanlarına, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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