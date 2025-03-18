İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 ölü
Suriye’nin Dera kenti çevresine İsrail savaş uçakları tarafından bu akşam düzenlenen hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, birçok kişi ise yaralandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından, Suriye'nin güneyinde yer alan askeri hedeflere yönelik saldırı yapıldığı açıklandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan bu açıklamalardan dakikalar sonra saldırının bilançosu ortaya çıktı.
SANA Haber Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre, Suriye’nin Dera kenti çevresine İsrail savaş uçakları tarafından bu akşam düzenlenen hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil de yaralandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu-Yavaş planında yeni perde!
- CHP'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- 'Hukuk sistemi çalışmayan ülkelere yatırımcı çekmek...'
- Erdoğan seçim için tarih verdi
- Terör örgütü PKK'den 'kongre' yanıtı
- Kirli çarkın sahiplerinin takı kuyruğu
- Rektör yardımcısına hapis istemi: Görevden alındı!
- Murat Ülker'den 'silah eğitimi' itirafı
- Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası
- İyilik yapmak isterken mağdur oldu