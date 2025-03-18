İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 ölü

Suriye’nin Dera kenti çevresine İsrail savaş uçakları tarafından bu akşam düzenlenen hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, birçok kişi ise yaralandı.

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 ölü
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ANKA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 00:39

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından, Suriye'nin güneyinde yer alan askeri hedeflere yönelik saldırı yapıldığı açıklandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan bu açıklamalardan dakikalar sonra saldırının bilançosu ortaya çıktı. 

SANA Haber Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre, Suriye’nin Dera kenti çevresine İsrail savaş uçakları tarafından bu akşam düzenlenen hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil de yaralandı.  


Etiketler: #suriye #saldırı #Savunma

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