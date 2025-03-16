Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısının 873 bine ulaştığını açıkladı.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı
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İHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 19:26

Suriye'de yönetimin terör örgütü HTŞ tarafından ele geçirilmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısının yükseldiği bildiriliyor.

Son yapılan açıklamada, 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısının 873 bine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

"BU SAYININ ARTMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şu sözleri kaydetti:

"8 Aralık’ta Suriye’de karanlık dönemin kapanmasıyla birlikte güvenli bir şekilde Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısı 873 bine ulaşmıştır. Suriye'de düzen ve istikrarın tesis edilmesiyle birlikte, bu sayının artması öngörülmektedir."


Etiketler: #suriye #Cevdet Yılmaz #suriyeli

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