Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Yayınlanma: 16.03.2025 - 19:26

Güncelleme: 16.03.2025 - 19:26

Suriye'de yönetimin terör örgütü HTŞ tarafından ele geçirilmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısının yükseldiği bildiriliyor.

Son yapılan açıklamada, 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısının 873 bine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

"BU SAYININ ARTMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şu sözleri kaydetti:

"8 Aralık’ta Suriye’de karanlık dönemin kapanmasıyla birlikte güvenli bir şekilde Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısı 873 bine ulaşmıştır. Suriye'de düzen ve istikrarın tesis edilmesiyle birlikte, bu sayının artması öngörülmektedir."