Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısının 873 bine ulaştığını açıkladı.
Suriye'de yönetimin terör örgütü HTŞ tarafından ele geçirilmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısının yükseldiği bildiriliyor.
Son yapılan açıklamada, 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısının 873 bine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
"BU SAYININ ARTMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şu sözleri kaydetti:
"8 Aralık’ta Suriye’de karanlık dönemin kapanmasıyla birlikte güvenli bir şekilde Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısı 873 bine ulaşmıştır. Suriye'de düzen ve istikrarın tesis edilmesiyle birlikte, bu sayının artması öngörülmektedir."
Etiketler: #suriye #Cevdet Yılmaz #suriyeli
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