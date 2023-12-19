İsrail'den Suriye'ye karşılık: Ordu karakolunu vurdu
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail'in kuzeyine yapılan roket atışına karşılık olarak Suriye ordusuna ait bir karakolun vurulduğunu açıkladı.
İsrail, Gazze Şeridi’nin yanı sıra Lübnan ve Suriye topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Suriye’den İsrail’in kuzeyine düzenlenen roket saldırılarına karşılık olarak Suriye'nin güneyindeki Suriye ordusuna ait bir karakolun vurulduğu açıklandı.
Suriye'den İsrail’in kuzeyine çok sayıda roket atılmış, bunlardan bazıları sınırı geçerek Golan Tepeleri'ndeki açık alanlara düşmüştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
- 'Bu bir operasyon'
- AKP'li isim engelletti, mahkeme sansürü kaldırdı!
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- Japon deprem uzmanı o kent için alarm verdi
- Canlı yayın katliamının görüntüleri ortaya çıktı!
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!