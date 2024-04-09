İsrail'den Türkiye'ye 'yaptırım' yanıtı: Zarar verecek tedbirler alacağız

Yayınlanma: 09.04.2024 - 12:30

Güncelleme: 09.04.2024 - 12:31

Ticaret Bakanlığı'nın, İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda kısıtlama getirildiğini açıklamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'den Türkiye'ye sert mesajlar geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail'e yaptırım uyguladığı için Türkiye'ye karşı sert mesajlar gönderdi.

Katz, "Erdoğan'ın, Gazze'deki Hamas katillerine verdiği destek için Türk halkının ekonomik çıkarlarını bir kez daha feda ettiğini" savundu.

Katz, X platformu hesabından şunları yazdı:

"Erdoğan, Gazze'de kadınlara, kız çocuklarına, yetişkinlere tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden ve çocukları diri diri yakan Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor. İsrail, şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır.

İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi talimatını verdim. ABD Kongresi'ndeki arkadaşlarımıza, boykot yasalarının ihlallerini incelemelerini ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulamalarını emrettim."

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ihracata inşaat demirinden, yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunda İsraille ticarete kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "İsrail, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi’nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır" denildi.

"Gazze Şeridi’nde hayata tutunmaya çalışan Filistin halkının, çağımızda benzeri görülmemiş biçimde açlıkla ve her türlü yoklukla mücadele ettiğini" belirten Ticaret Bakanlığı, "En temel gıda maddelerine, tıbbi yardım ve malzemeye ulaşmaları İsrail tarafından engellenmektedir. Açlıktan ölümler artmakta, salgın hastalıklar yayılmaktadır" diye ekledi.

Açıklamada, "Türkiye'nin, İsrail’in saldırıları başladıktan sonra Gazze’ye ve Gazze halkının yardımına koştuğu" başta gıda, sağlık, tıbbi yardım ve binlerce hasta tahliyesi olmak üzere, gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton yardımları ulaştırdığı ve "bu alanda dünyada en önde gelen iki ülkeden biri konumunda olduğu" ifade edildi.

Bununla beraber, "İsrail'in uluslararası hukuku alenen çiğnemeye devam ettiği, uluslararası camianın sayısız siyasi ve hukuki ateşkes ile kesintisiz insani yardım sağlama çağrılarını yok saydığı" ifade edildi.

Açıklama, "İsrail'in bugüne kadar uluslararası hukukun ve düzenin temel yapıtaşları olan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı’nın bu yönde almış oldukları hiçbir kararı maalesef uygulamamıştır" ifadeleri yer aldı.

Özellikle BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı’nın söz konusu kararlarının hukuken bağlayıcı olduğunu belirten bakanlık, "Türkiye, tüm bu kararların uygulanmasının takipçisi olacağını defaatle açıklamıştır" dedi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada aşağıdaki ürün gruplarının İsrail’e ihracatını kısıtlama kararı alındığı belirtildi:

Alüminyum Profiller, Alüminyum Teller, Boyalar, Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller, Beton Mikserleri, Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları, Çelik Filmaşin, Çelik Kaplar ve Depolar, Çelik Köprü Aksamı, Çelik Kuleler, Çelik Profiller, Çimento, Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve Levhalar, Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri, Demir-Çelik Tüm Teller, Ekskavatörler, Elektrik Kabloları, Elektrik Panoları, Fayanslar, Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri, Forkliftler, Granit, Halat ve Kablolar, Hırdavat Ürünleri, Hidrolik Yağlar, İnşaat Demiri, İnşaat Makinaları, İnşaat Yalıtım Malzemeleri, İnşaatta Kullanılan Camlar, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Gübreler, Klinker, Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar, Kükürt, Madeni Yağlar, Makaralı Zincirler, Mermer, Metal İşleme Makinaları, Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar, Mineral Gübreler, Motor Yağları, Paletler, Plastik Borular, Sandviç Paneller, Seramikler, Solvent Boyalar, Tel Çekme Makinaları, Testere Makinaları, Tuğlalar, Uçak Benzini ve Jet Yakıtı, Vernikler, Vinçler, Yapıştırıcılar ve Tutkallar, Yassı Çelik Ürünleri.