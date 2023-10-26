İsrail'e 'kara operasyonu' uyarısı: Eşi benzeri görülmemiş bir yenilgi olur

Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:41

Güncelleme: 26.10.2023 - 12:39

Hamas'ın Lübnan'da bulunan siyasi büro başkan yardımcısı Salih el-Aruri, Hizbullah'ın televizyon kanalı El Manar'a değerlendirmelerde bulundu.

Hamas liderlerinin Hizbullah'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen Aruri, Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim'de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'la görüştüğünü ve bu görüşmelerin tamamının kamuoyuna açıklanmadığını kaydetti.

"Bizim savaşımız aynı zamanda Hizbullah'ın da savaşıdır" diyen Aruri, "çatışmaların henüz başlamadığını" söyledi.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik olası kara harekâtına atı fta bulunan Aruri, Hamas'ın İsrail'in saldırılarına rağmen iyi durumda olduğunu belirterek, "Düşman karadan girerse bu İsrail için eşi benzeri görülmemiş bir yenilgi olur" dedi.

Hamas'ın elindeki rehineler konusuna da değinen Aruri, yabancı vatandaşların "misafir" olduğunu, ancak İsrailli vatandaşların ise İsrail'deki Hamas tutuklularıyla takas edileceğini ifade etti.

Aruri ayrıca, Batı Şeria'daki Filistinlilere "her ne şekilde olursa olsun direnişi artırma" çağrısında bulundu.