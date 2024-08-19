İsrail'e kömür ihracatını durdurdu: 'Çocukları öldürmek için...'

Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, bu ülkeye kömür ihracatını "resmen" durdurma kararı aldığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:31
İsrail'e kömür ihracatını durdurdu: 'Çocukları öldürmek için...'
Abone Ol google-news

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundan İsrail'e kömür ihracatını resmen yasaklayan kararnameyi paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Petro, "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürü ile bomba yapıyorlar" ifadesini kullandı.

İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan kararnamede Cumhurbaşkanı Petro'nun, Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Maliye, Madenler ve Ticaret Bakanlarının imzasının olduğu görüldü.

Kararnamenin resmi gazetede yayımlanmasından beş gün sonra yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya, çıkarttığı toplam kömürün yüzde 5'ini İsrail'e ihraç ederken, en büyük alıcısının ise ABD olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Petro, 8 Haziran'da X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Soykırım durdurulana kadar İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağız" ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.


Kolombiya haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
İran'dan ABD'ye tepki: İsrail'in suç ortağı

İran'dan ABD'ye tepki: İsrail'in suç ortağı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler