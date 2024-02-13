İsrail'e 'Refah' uyarısı: Ciddi sonuçlar doğuracak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in, Filistin’in Refah kentine yönelik saldırısının “Tel Aviv için ciddi sonuçlar” doğuracağını belirtti.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:31
İsrail'e 'Refah' uyarısı: Ciddi sonuçlar doğuracak
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan İsrail’in Refah kentine yönelik saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, yaptığı paylaşımında, “İşgalci İsrail rejiminin savaş suçları ve soykırım kapsamının Refah'taki Filistinli mültecileri kapsayacak şekilde genişletilmesi, Tel Aviv için ciddi sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de İsrail’in, Refah kentine yönelik saldırısını “canice” şeklinde nitelendirerek “şiddetle” kınadı.

Kenani, Refah'ın bir milyondan fazla Filistinli mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, “İsrail’in Refah'a saldırısının ve buraya kara saldırısı tehdidinin insani bir felakete ve savunmasız Filistin halkına karşı yeni bir savaş suçuna neden olabileceği” uyarısında bulundu.

Böyle bir eylemin devam eden ateşkes müzakerelerine zarar verdiğini ifade eden Kenani, bunun yanı sıra Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği geçici karara da aykırı olduğunu belirtti.

Kenani, “vahşice” olarak nitelendirdiği bu saldırıların tehlikeli sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunarak uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Birleşmiş Milletler'e bu saldırıların durdurulması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.


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