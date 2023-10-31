Filistin bayrakları açmışlardı: Celtic'ten taraftar grubuna yasak kararı!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 20:51

Güncelleme: 31.10.2023 - 20:57

Celtic ile Green Brigade taraftar grubu arasındaki tartışma yeni boyutlara ulaştı.

İskoç basınında çıkan haberlere göre, Green Brigade taraftar grubu üyelerinin iç saha ve deplasman maçlarına girişi yasaklandı.

KOMBİNELERİ ASKIYA ALINDI

Celtic, kombine bilet sahiplerine bir mesaj ileterek "ciddi güvenlik endişeleri" sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar biletlerinin askıya alındığını bildirdi.

Çarşamba günü St Mirren'e karşı oynayacakları İskoçya Ligi karşılaşması da dahil olmak üzere taraftar grubunun Celtic Park'a girmesine izin verilmeyecek.

NE OLMUŞTU?

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Green Brigade'in pankart açmasının yasaklanmasının yanı sıra Feyenoord ve Motherwell maçlarındaki 'kabul edilemez davranışları' nedeniyle taraftar grubu, haftalardır Celtic Kulübü ile anlaşmazlık içindeydi.

İskoç basınında, Celtic'in aldığı bu kararla Filistin yanlısı bir duruş gösteren taraftar grubu ile arasına mesafe koyduğu belirtildi.

Celtic'in geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında oynadığı Atletico Madrid karşılaşmasında Green Brigade'in stada girişine izin verilmemiş, kulüp gerekçe olarak Parkhead'e zorla girilmesini ve kulüp personeline yönelik tehditkar davranışları göstermişti.

İskoç basınında, taraftar grubunun, Celtic'in söz konusu Avrupa karşılaşmasında Filistin bayrakları açmama isteğine karşı gelmesinin ardından kulübün, Green Brigade'in sezonluk biletlerini askıya alarak onları daha da sıkıştırmaya karar verdiği yorumunda bulunuldu.