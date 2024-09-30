‘İsrail’in amacı tek hedef olmaktan kaçınmak’

Yayınlanma: 30.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.09.2024 - 04:00

Demir, "İsrail’in istediği, 'terörü bitirmek' söylemi aracılığıyla 'terörü bölgeye yaymak', yani düşmanlarını terör ateşiyle yani kendi silahlarıyla yok etmek. Dış tehditlere ve saldırılara alışık olan İsrail, böylece olası terör saldırılarının coğrafyasının genişlemesiyle kendisine verilen desteğin artacağını öngörüyor” dedi.

Demir, bu yöntemle İsrail’in bölgede tek hedef olmaktan kurtulacağını düşündüğünü belirtti. İsrail’in bir diğer beklentisine yönelik Demir, “İsrail karşıtı liderlerin öldürülmesiyle karşı tarafta güvensizlik ve dağılma düşleniyor” diye konuştu.

“İsrail, gücünü göstermek ve düşmanlarını zayıflatmak için bu saldırgan ve acımasız politikasına devam edecektir. Ancak ‘Ortadoğu tamamen yangın yerine dönsün, Arap Baharı gibi yeni bir kaos ve belirsizlik başlasın’ düşüncesi, ters etki yaratabilir” ifadelerini kullandı. Ortadoğu ülkelerine atıfla aralarında sorun olan tarafların İsrail karşısında birleşebiliceğini söyleyen Demir, “Ukrayna örneği, savaşta müttefikler ve destek konusunda dünyaya büyük dersler sundu. Artık yeni bir dünyadayız ve eski anlayışlarla yeni düzeni inşa etmek mümkün değildir” yorumunu yaptı.

