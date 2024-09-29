Netanyahu, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ilk kez konuştu: 'Hedeflere ulaşmak için şarttı'

Yayınlanma: 29.09.2024 - 00:12

Güncelleme: 29.09.2024 - 00:12

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ilk kez konuştu. Sayısız İsraillinin ve çok sayıda Amerikan ve Fransız vatandaşının öldürülmesinden sorumlu bir “katil” ile hesaplaştıklarını belirten Netanyahu, “İran'ın kötülük ekseninin ana motoruydu” ifadelerini kullandı.

Nasrallah'ın ve yardımcılarının “İsrail'i yok etme planının mimarları” olarak nitelendiren Netanyahu, “O sadece İran tarafından harekete geçirilmedi. Birçok durumda İran'ı harekete geçirdi. Nasrallah'ın öldürülmesi, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için temel şarttı” diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNEMLİ ZORLUKLARLA KARŞILAŞACAĞIZ”

Hafta başında, İsrail ordusunun düzenlediği ağır saldırıların yeterli olmayacağını anladığını kaydeden Netanyahu, "Nasrallah hayatta olduğu sürece, Hizbullah'ın yeteneklerini hızla rehabilite edebilirdi. Ben de emri verdim ve Nasrallah artık bizimle değil” dedi.

Nasrallah'ın öldürülmesiyle ilgili Netanyahu, “Sadece kuzey sakinlerinin evlerine dönmesini değil, aynı zamanda güneydeki esirlerimizin geri dönmesini ilerletecek ve önümüzdeki yıllarda bölgedeki güç dengesini değiştirecek bir adımdı” şeklinde konuştu.

Elde ettikleri başarılara rağmen işlerinin bitmediğini söyleyen Netanyahu, "Önümüzdeki günlerde önemli zorluklarla karşılaşacağız ve bunların üstesinden geleceğiz” dedi.

NETANYAHU'DAN İRAN'A TEHDİT

İran'a da tehditkar mesajlar gönderen Netanyahu, “Bize saldıranlara biz de saldıracağız. İran'da ya da Orta Doğu'da İsrail'in uzun kolunun ulaşamayacağı hiçbir yer yoktur ve bugün bunun ne kadar doğru olduğunu biliyorsunuz. Bir yıl önce düşmanlarımız bize saldırdı ve İsrail'in yok olma yolunda ilerlediğini düşündüler. Bir yıl sonra, saldırı üstüne saldırı, başarı üstüne başarı, umutlarının nasıl kırıldığını anladılar” diye konuştu.

İsrail'in yükselişte olduğunu söyleyen Netanyahu, "İsrail'in kazanmakta olduğunu, kuzeyde yaşayanların geri dönmesini sağlamaya ve esirleri eve getirmeye kararlıyız. Onları bir saniye bile unutmayacağız" ifadelerini kullandı.