İsrail'in Gazze'ye bombardımanı devam ediyor

Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:41

Güncelleme: 23.10.2023 - 17:41

İsrail ve Filistin’de çatışmaların 17’inci gününde Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları artarak devam ediyor.

Gazze Şeridi’nde bulunan birçok bölge sabah saatlerinden itibaren İsrail tarafından yoğun ateş altına alındı.

Yaşanan hava bombardımanın ardından bölgeden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 55’i çocuk olmak üzere 5 bin 87’ye, yaralananların sayısı ise 15 bin 273’e yükseldi.

GAZZE'YE "REHİNE OPERASYONU"

İsrail ordusu, kara kuvvetlerinin, Hamas mensubu kişileri öldürmek ve rehineleri aramak için Gazze'ye "rehine operasyonu" düzenlediğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Daniel Hagari, operasyona ilişkin "Gazze'deki silahlı gruplar İsrail saldırılarını pusuya düşürmek için toplanıyor. İsrail, bu toplanma noktalarını vuruyor" açıklamasında bulundu.

Hagari, yaptığı açıklamada "Gece boyunca tank ve piyade güçleri tarafından baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar, savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanan terörist gruplarını öldüren baskınlardır. Bu baskınlar aynı zamanda kayıplar ve rehinelerle ilgili istihbarat açısından elde edebileceğimiz her şeyin yerini tespit ediyor ve araştırma yapmamızı sağlıyor" dedi.

Hagari, "teröristlerin nerede toplandığını, teröristlerin savaşın bir sonraki aşamaları için nerede organize olduklarını anlamaya yardımcı olduğunu söyledi. Bizim rolümüz de bu tehditleri azaltmaktır" dedi.

Hagari ayrıca, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sırasında 222 kişinin rehin alındığının doğrulandığını söyledi.