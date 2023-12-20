İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 20 bini aştı
Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığını duyurdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şener Şen'in ödül törenindeki konuşması gündem oldu
- Acemoğlu, ekonomik gidişatı değerlendirdi
- Yerlikaya'dan 'Dilan Polat' telefonu
- Akşener'in 'korkak' ifadesine ilk yanıt
- Çocuklarımız kimin elinde
- Çocukları Said Nursi gibi giydirdiler!
- İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti!
- Şeyh Sait İsyanı’nın anatomisi (1)
- Harp Okulu mülakatlarında öğrencilerin önü kesildi
- 'Ayıp olmasın diye evlendim' demedim