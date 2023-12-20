İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 20 bini aştı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığını duyurdu.

Yayınlanma: 20.12.2023 - 20:17
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 20 bini aştı
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