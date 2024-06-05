İsrail'in güneyindeki bir üsteki patlamada 9 askerin yaralandığı bildirildi
İsrail ordusu, bir askeri üstte mühimmat patlaması sonucu 9 askerin yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki bir askeri üstte mühimmat patlaması sonucu ikisi ağır, 9 askerin yaralandığını açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, dün İsrail'in güneyindeki bir askeri üstte mühimmatın patladığı belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Patlamada, ikisi ağır olmak üzere 9 askerin yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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