İsrail'in güneyindeki bir üsteki patlamada 9 askerin yaralandığı bildirildi

İsrail ordusu, bir askeri üstte mühimmat patlaması sonucu 9 askerin yaralandığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 05.06.2024 - 10:42
İsrail'in güneyindeki bir üsteki patlamada 9 askerin yaralandığı bildirildi
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İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki bir askeri üstte mühimmat patlaması sonucu ikisi ağır, 9 askerin yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, dün İsrail'in güneyindeki bir askeri üstte mühimmatın patladığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamada, ikisi ağır olmak üzere 9 askerin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


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