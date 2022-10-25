İsrail’le görüşme trafiği hızlanıyor: Savunma Bakanı Benny Gantz Türkiye’ye gelecek

25 Ekim 2022 Salı, 04:00

Normalleşme süreci kapsamında karşılıklı atanacak büyükelçilerin belirlenmesinin sonrası Türkiye ile İsrail arasındaki görüşme trafiği hız kazandı. Geçen hafta İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay’ın Türkiye ziyaretinin ardından İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz bu hafta Türkiye’ye geliyor.

SEÇİMLERE GÜNLER KALA

Ülkede 1 Kasım’da yapılacak genel seçimlere günler kala Ganz, çarşamba günü Ankara’da mevkidaşı Hulusi Akar’la görüşecek. Ganz’ın ziyareti, Ehud Barak’ın ilişkilerin gerilimli bir dönemden geçtiği sırada 2010’da yaptığı ziyaretten sonra İsrail’den Türkiye’ye savunma bakanı düzeyindeki ilk ziyaret olacak.İsrail’li bakanın ziyaretinin öncelikli gündem maddesi, Mavi Marmara krizinden sonra neredeyse tamamen kesilen askeri işbirliğinin yeniden canlandırılması.

Türkiye ile İsrail arasında 1996 tarihli Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması ile Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması uyarınca 2010’a dek yakın işbirliği bulunuyordu. Tel Aviv, Türkiye’nin F-4 savaş uçaklarının da aralarında bulunduğu birçok askeri aracının modernizasyon projelerini üstlenmişti. Ganz’ın ziyaretinde halen geçerliliğini koruyan anlaşmalar uyarınca iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin yeniden başlamasının ele alınması bekleniyor.